5,48-метров австралийски крокодил, който държеше световния рекорд като най-големият държан в плен, почина. Това съобщи резерватът за диви животни в Грийн Айлънд, обитаван от влечугото. Касиус бил на повече от 110 години и тежал над 1 тон. Здравето му се влошило на 15 октомври. Според експерти годините му надвишавали нормалните за крикодилите на свобода.

РИОСВ: 23 крокодила са регистрирани в София за 20 години

Според резервата крокодилът е настанен там през 1987 г., след като е бил транспортиран от съседната Северна територия, отбелязва Ройтерс.

Cassius the crocodile is the world's largest croc in captivity at a length of 5.48 metres (17 ft 11.75 in) 🐊 pic.twitter.com/8ilJZy6UDW