Поддръжниците на Тръмп носят торби за боклук и светлоотразителни жилетки до избирателните секции, съобщи Sky News. Това се превърна в тема на последните митинги, след като Джо Байдън нарече поддръжниците на Доналд Тръмп „боклуци“. Президентът се опита да замаскира казаното, но републиканецът използва думите на демократа в своя полза.

Камион за боклук стана част от предизборната кампания на Тръмп (ВИДЕО)

Кандидатът на Републиканската партия се появи на митинг от предизборната кампания, облечен в светлоотразителна жилетка с боклукчийски камион, като заяви, че най-сетне президентът е казал истинското си мнение.

Снимка: Getty Images

Hey guys my wife and I put on our garbage bags and voted for Trump for the third time Saturday never been more proud to be garbage.#MAGA pic.twitter.com/kP3oOMW110