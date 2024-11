Часове след излизането на първите резултати от exit poll от президентските избори в САЩ заваляха поздравления от политици от цял свят към вероятния 47-ия стопанин на Белия дом. Приветствия към Доналд тръмп отправиха и българските политици.

"Поздравления за Доналд Тръмп за изборната му победа! Уверен съм, че нашият ефективен диалог на най-високо ниво ще продължи в интерес на стратегическото партньорство между България и САЩ", написа президентът Румен Радев.

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. I am confident that our effective dialogue at the highest level will continue in the interest of the strategic partnership between Bulgaria and the USA.