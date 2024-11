Ръководителят на дипломатическата служба на ЕС Жозеп Борел се срещна с украинаския президент Владимир Зеленски в Киев и се ангажира обещаните от Европейския съюз 1 милион снаряда да бъдат доставени до края на 2024 г.

Екипите на Зеленски и Тръмп са се договорили да започнат подготовка за среща между двамата

Борел съобщи в X, че е бил приет от Зеленски, пред когото обявил, че ЕС ще изпълни целта с не повече от 10 месеца закъснение.

With Minister @rustem_umerov, we discussed EU military support:

- €45.5 BN military support

- €400 M support to Ukraine defence industry through windfall revenues from Russian frozen assets

- 63,000 troops trained by @STC_EUMAM_UA#StandWithUkraine pic.twitter.com/3aD99A7qQI