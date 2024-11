11 души бяха ранени, след като самолет попадна в силна турбуленция над Атлантическия океан в понеделник. Това е станало по време на полет от Буенос Айрес до Франкфурт. Пострадали са петима пътници и шест души от екипажа. Те са получили леки наранявания, съобщи "Ройтерс", цитирайки доклад на DPA.

На ранените е оказана медицинска помощ веднага, след като самолетът е кацнал във Франкфурт. Те са откарани в болница, съобщиха от авиокомпанията.

