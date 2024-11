Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън ще направи най-значимото си завръщане към кралските си ангажименти през декември. Тя ще бъде домакин на ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство в Лондон, предаде "Ройтерс". Съпругата на престолонаследника принц Уилям имаше само няколко публични изяви, след като през януари претърпя тежка коремна операция и се подложи на превантивна химиотерапия заради онкологично заболяване.

