Очаква се най-старата плоча с Десетте Божи заповеди от Стария завет да бъде продадена за над 2 милиона долара на търг следващия месец, съобщи Си Ен Ен. Каменният артефакт датира от 1500 година, но бил загубен в продължение на векове. Той е открит през 1913 година по време на разкопки за нова железопътна линия в южната част на днешен Израел. Въпреки това никой не е обърнал специално внимание на находката и тя била използвана като плоча пред случайна къща. Камъкът бил разположен с надписа нагоре. В продължение на 30 години пешеходци непрекъснато минавали по него, без да му обръщат специално внимание. За щастие, историческото значение на плочата в крайна сметка било признато и оценено.

Плочата била продадена на учен през 1943 година. Анонимният собственик я разпознал като Декалог, включващ Божиите заповеди. На нея има 20 реда текст, които точно следват стиховете от Библията. Включени са обаче само девет от 10-те заповеди от "Изход", като липсващата е: „Не изговаряй напразно името Господне“.

Според експерта Ричард Остин „тази забележителна плоча е не само изключително важен исторически артефакт, но и осезаема връзка с вярванията, помогнали за оформянето на западната цивилизация. Да срещнеш тази споделена част от културното наследство означава да пътуваш през хилядолетия и да се свържеш с култури и религии, разказани чрез един от най-ранните и най-трайни морални кодекси на човечеството".

Търгът ще се проведе на 18 декември.

