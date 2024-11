Най-малко десет души са загинали при среднощен пожар в Дом за възрастни хора в град Вилафранка де Ебро в Североизточна Испания, съобщиха местните служби за спешна помощ.

At least 10 people killed in overnight fire at a retirement home in the town of Villafranca de Ebro in north-eastern Spain – emergency services pic.twitter.com/ifnKX7VKb6

Властите в област Арагон не предоставят повече подробности за инцидента.

Испанските медии обаче съобщиха, че в дома е имало 82 души.

At least ten people have been found dead following a fire at a retirement home in northeastern Spain, according to the AFP news agency.

