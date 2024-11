Японската принцеса Юрико почина на 101 години в болница в Токио, съобщи ДПА. Тя е родена през 1923 г. и беше най-възрастният жив член на императорското семейство. През март тази година тя беше приета в болница заради инсулт.

🇯🇵#Japan’s Princess Yuriko, The Princess Mikasa has died on 15 November 2024 aged 101. We look back on The Princess’s journey so far through photographs throughout her centennial life.



Link: https://t.co/KqBdCpqdN0 #PrincessYuriko #PrincessMikasa #百合子さま #皇室 #日本 pic.twitter.com/ieJgyiiFPW