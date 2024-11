Парламентът на Нова Зеландия беше блокиран от депутати, които изпълниха маорския танц хака като знак на протест срещу спорен законопроект, който се опитва да даде ново тълкувание на договора на страната с коренното население.

The New Zealand government is pulling back on protecting Māori rights, sparking protests from indigenous lawmakers who oppose the decision with their traditional “haka” chant.



