Мощният тайфун "Ман-И" разруши къщи, предизвиква огромни приливни вълни и принуди стотици хиляди хора да напуснат домовете и да се настанят в приюти, докато преминаваше над северната част от Филипините, предаде Асошиейтед прес. Това е шестия тропически циклон, който връхлита островната държава в Източна Азия през последния месец.

Тайфунът "Ман-И" връхлетя в събота вече източната островна провинция Катандуанес с постоянни ветрове със скорост до 195 км/ч и пориви, достигащи до 240 км/ч. Метеорологичната агенция на страната предупреди за "потенциално катастрофална и животозастрашаваща ситуация" в провинциите по пътя на тайфуна.

Снимка: БГНЕС

Нямаше незабавни съобщения за жертви на тайфуна, който според прогнозите днес трябваше да премине на северозапад през северната част на остров Лусон - региона с най-голямо население на архипелага. Столицата Манила вероятно ще бъде пощадена от пряк сблъсък, но заедно с отдалечените райони там е обявена тревога за опасно време и има предупреждения за опасни крайбрежни бури.

Евакуираха десетки хиляди на Филипините заради супертайфуна „Ман-И”

"Дъждът беше минимален, но вятърът беше много силен и издаваше страшен вой", каза в разговор по телефона за АП Роберто Монтерола, служител по справяне на последствията от бедствия в Катандуанес . "По главния булевард тук, в близост до крайбрежните къщи, приливните вълни достигнаха повече от 7 метра. Изглеждаше наистина страшно", добави той.

Снимка: БГНЕС

Цялата провинция Катандуанес е без ток, след като тайфунът събори дървета и електрически стълбове, а екипите за справяне при бедствия проверяват колко още къщи са пострадали в допълнение към тези, засегнати от предишните бури, каза Монтерола.

Властите в провинцията бяха толкова силно обезпокоени от приближаването на тайфуна, че заплашваха уязвимите селяни с арест, ако не изпълнят заповедта да се евакуират на по-безопасни места. Повече от 750 000 души са намерили убежище в убежищата за настаняване, включително в църкви и търговски център, заради "Ман-И" и две предишни бури предимно в северната част на Филипините, съобщи представител на Службата за гражданска защита.

Снимка: БГНЕС

Всяка година Филипините са връхлитани средно от по около 20 тропически бури, които са придружени от порои и буреносни ветрове и причиняват опасни свлачища. Миналия месец наводнения и свличания на земни маси, предизвикани от тропическата буря "Трами" и тайфуна "Кун Рей", отнеха живота на 162 души, а 22 бяха в неизвестност, по данни на властите, отбелязва Ройтерс.

Strong windy due to typhoon Pepito in Polillo of Quezon province, Philippines 🇵🇭 (17.11.2024) pic.twitter.com/ZnXvISip1L