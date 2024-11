Някога предпочитана ваканционна дестинация на кралица Виктория и описана в едно от най-великите произведения на италианската литература, Villa Palmieri е изпълнена с история. Тя е разположена сред хълмовете в покрайнините на Флоренция и сега се продава за 50 милиона евро.

Вилата се простира на почти 4000 квадратни метра, а градината й обхваща 9 хектара. На нейната територия има хеликоптерна площадка, тенис корт, старинен плувен басейн и прекрасни градини. В къщата има 23 спални и 19 бани, а интериорът е богато украсен.

