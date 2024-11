Двама души бяха убити, а трети е тежко ранен при нападения с нож в Манхатън в Ню Йорк, извършени тази сутрин. Петдесет и една годишният заподозрян е задържан от полицията, след като са открити следи от кръв по дрехите му и двата кухненски ножа, които е носил, съобщиха властите, цитирани от АП.

„Трима нюйоркчани. Непредизвикани нападения, които ни накараха да търсим отговори на въпроса как може да се случи нещо подобно“, заяви на пресконференция кметът Ерик Адамс. Той нарече насилието „ясен, категоричен пример“ за пропуски в системата на наказателното правосъдие и на други институции.

Заподозреният, очевидно бездомник, е бил осъден по наказателно дело преди няколко месеца, каза кметът демократ, без да даде повече подробности. Нападенията са станали в рамките на два часа и половина, заяви полицейският началник Джоузеф Кени.

