Носителят на 20 титли от Големия шлем Роджър Федерер написа емоционално писмо до своя добър приятел Рафаел Надал, в което му благодари за славното им съперничество, покорило сърцата на милиони фенове на тениса по целия свят, пише Gong.bg .

Тази седмица Надал ще изиграе последния си професионален турнир. Той е част от отбора на Испания, който в Малага ще се бори за трофея от купа "Дейвис". По този повод Федерер използва профила си в социалната мрежа Х, за да припомни някои от най-любимите си моменти през годините с испанеца.

"Вамос, Рафаел Надал! Докато те се приготвяш за завършването си в тениса, аз искам да споделя няколко неща преди може би да стана твърде сантиментален. Нека започнем с очевидното: ти ме победи много пъти. Повече, отколкото аз теб. Ти ме предизвика по начини, по които никой друг не го направи. Когато играехме на клей, аз имах чувството, че съм в твоя двор. Ти ме караше да се трудя повече, отколкото съм си представял, само за да поддържам нивото ни. Ти ме накара да преосмиля цялата си игра. Дотолкова, че дори да сменя главата на ракетата, с която играех с надеждата, че ще взема предимство пред теб.

Аз не съм суеверен човек, но ти ме накара да премина на едно ново ниво заради цялото ти отношение към играта. Заради всички тези ритуали. Подреждането на шишетата с вода като войници детски играчки, оправянето на косата, наместването на долните гащи... Всичко това правеше с най-голяма енергия. По някаква причина харесвах всичко това. Защото всичко беше уникално - беше ти.

