Нюйоркски свещеник, който позволи на попзвездата Сабрина Карпентър да снима провокативни сцени за музикален видеоклип в неговата църква, беше лишен от правото да служи. Джейми Гигантиело беше освободен от „всякаква пасторска или управленска роля“ в църквата, се казва в изявление на Римокатолическата епархия на Бруклин. Църковни служители започнаха разследване след пускането през октомври 2023 г. на музикален видеоклип за хитовата песен Feather, заснет в църквата „Дева Мария от планината Кармил“, съобщи Би Би Си.

„Нищо лично”: Чудо превърна военен в свещеник (ВИДЕО)

The priest of a New York City church where Sabrina Carpenter filmed her music video for “Feather” was stripped of his duties this week.



More: https://t.co/lZiHKoElB6 pic.twitter.com/IGANX10ozX