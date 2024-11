От доста години Лео Меси не само е фен на колоезденето, но и практикува този спорт. А страстта му явно наистина е голяма, след като сега е решил да инвестира в него. Relevo разкри, че аржентинецът се готви да пусне в продажба свой персонализиран велосипед през следващите месеци.

Меси: Скоро ще се завърна в игра



Още няма официална дата, но намерението на Меси и неговия екип е да навлязат на пазара на колоезденето през 2025 г. Вече е ясно, че велосипедът ще бъде пуснат в сътрудничество с колоездач от световна класа и цената му ще варира между 10 000 и 15 000 евро, пише Gong.bg .

In case you missed it, Lionel Messi now owns a custom @TeamSky bike and jersey!! Full info: https://t.co/2DKjguRRUI pic.twitter.com/vt9spSCguY