Оригиналните блестящи, червени обувки на Джуди Гарланд от легендарния филм „Магьосникът от Оз” (1939 г.) ще бъдат представени на търг в Лос Анджелис. Ориентировъчната цена е от 2,9 милиона долара до 4,8 млн. долара. Актрисата играе ролята на Дороти - героинята на Л. Франк Баум от едноименния световноизвестен детския роман от 1900 г.

Популярните пантофки са дело на Гилбърт Адриан, главен дизайнер на костюми в Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

During the filming of “The Wizard of Oz” 80 years ago, screenwriter Noel Langley suggested that Dorothy's slippers be turned ruby, creating a contrast to the Technicolor yellow brick road. And the rest is history. See the shoes for yourself at the @academymuseum . Coming soon. pic.twitter.com/ts6CGpzgPM

Аукционът ще се проведе на 7 декември.

so the entirety of The Wizard of Oz (1939) is just us watching each actor be exposed to a different for of poison that would ruin their health and quality of life, and lead to an early death.... that's a true horror story if i've ever heard one. pic.twitter.com/a3DhgeuTLi