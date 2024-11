Един от трима нюйоркчани e прибегнал до хранителна банка поне веднъж от 2019 година насам, предаде Voice of America. Това е ръст от 31% в сравнение с периода между 2015 и 2019 г. По данни на Food Bank for New York City (Нюйоркска хранителна банка) 1,3 милиона жители на града страдат от липса на храна.

Според Занита Тисдейл, служител на благотворителната организация, семействата са най-силно засегнати. “Идеята, че тези хора просто искат нещо безплатно, е невярна. Аз мисля, че те наистина не могат да свържат двата края”, заяви Чимека Олфонс от фондация “Робин Худ”. Според доклад на организацията двама от трима нюйоркчани, които са прибегнали до хранителни банки, работят. Експерти смятат, че ръстът в хранителната несигурност в града е причинен от пандемията от COVID-19 и инфлацията.

За Олфонс възнагражденията не стигат за трите основни разхода на американеца: наем, деца, сметки/храна. Според експерти държавно финансиране за нуждаещите се е единственият начин за справяне с проблема, посочват от VOA.

Редактор: Цветина Петрова