Григор Димитров беше гост в рубриката на АТР "Любовно писмо до тениса", в която топ играчи отправят своето послание към любимия спорт. Ето и емоционалната изповед на световния №9:

"Скъпи тенис! Аз и ти имаме дълга любовна история! Запознах се с теб, когато бях само на 3 години. Тогава бях с много малка ракета, която получих от моята майка. Моята първа връзка с теб дойде в момента, в който удрях топката по една от разбитите стени в моя град.

Нашето пътуване пое в една много различна посока, когато стъпих за пръв път на корта с баща ми, който всъщност ме научи как да играя тенис и ще съм му вечно благодарен затова.

