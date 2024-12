Най-малко 56 души са загинали в резултат на сблъсъци по време на футболен мач във втория по големина регион в Южна Гвинея - Нзерекоре, съобщава правителството, цитирано от Би Би Си. „Започва разследване за установяване на виновните“, заяви министър-председателят Мамаду Ури Бах в изявление, в което нарече събитията „трагични“ и изрази съболезнования към близките на загиналите.

Heartbreaking news from Guinea: At least 35 people are feared dead in a stampede during a football match, after rival fans rushed onto the pitch over a controversial referee decision. Our deepest condolences with the victims and their families. #Guinea #football #tragedy pic.twitter.com/sceigpo2qm