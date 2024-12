Почти 400 000 жители на Ирландия останаха без ток през изминалата нощ заради бурята "Дара", която прекъсна електроснабдяването на десетки хиляди домакинства и във Великобритания, предаде ИРТ. Обединеното кралство е изправено пред предупреждения за силни ветрове и дъжд през уикенда.

#StormDarragh Brings Strong Winds and Power Outages



Current Situation:



- Strong winds continue to affect the area

- Over 400,000 households without power

- Orange warning in place until 10am



Stay Safe and Stay Informed!

Media Source: TG!! #StormDaragh pic.twitter.com/vVzNE4i30e