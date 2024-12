Най-малко двама души загинаха в понеделник, а девет бяха ранени, при взрив в петролен склад в Каленцано, близо до Флоренция, в област Тоскана, съобщиха местните власти, цитирани от "Ройтерс". Четирима души все още са в неизвестност.

Експлозия повреди водния канал, захранващ основните електроцентрали на Косово

At least two people have been confirmed killed and nine others have been injured following an explosion and a massive fire at an oil refinery near Florence, central Italy, according to the AFP news agency.

Four people are still missing, according to local media outlets. pic.twitter.com/CfGvjEFD6w