Iron Maiden с трогателно послание към барабаниста си - 72-годишния Нико Макбрейн, който обяви, че няма да бъде част от турнетата на легендарната хеви метъл група. Новината за оттеглянето му дойде само часове преди концерта на бандата в Сао Пaуло. Това беше и последното шоу от турнето Future Past. „Благодарим ти, Нико!”, скандира в екстаз многохилядната публика, събрала се на стадион Allianz Parque в бразилския мегаполис.

„Днес е изключително специална вечер! Както вече знаете Нико обяви, че се оттегля от активна концертна дейност с групата”, обяви фронтменът на Iron Maiden Брус Дикинсън от сцената. „В продължение на 42 години Нико беше част от тази група. Сега той не ни напуска изцяло. Просто няма да свири на живо по концерти с нас. Затова тази вечер трябва да го изпратим с едно запомнящо се шоу. Нека всички – не само дошлите на този концерт, но и феновете по цял свят… нека да му покажем радостта, която той ни донесе през всичките тези години”.

Iron Maiden стартира световното си турне The Run For Your Lives с концерт в Будапеща през май догодина. Тогава с групата ще дебютира и новият им барабанист Саймън Досън.

