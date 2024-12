Българският състезател по вдигане на тежести в категория до 89 кг Карлос Насар спечели световната титла на първенството, провеждащо се в Бахрейн. Това съобщи Gong.bg.

🚨WR🚨 Karlos NASAR 🇧🇬 starts the M89 session in a very strong way, with a new WR (also Junior) in the Snatch, with a successful lift of 183kg!!! CONGRATS! — International Weightlifting Federation (@iwfnet) December 11, 2024

Karlos NASAR 🇧🇬 won in great style the second medal event of the day at the IWF World Championships in Manama 🇧🇭!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

🥇Karlos NASAR (BUL) 183(WR)-222-405(WR)

🥈Kwang Ryol RO (PRK) 162-218-380

🥉Marin ROBU (MDA) 173-206-379 — International Weightlifting Federation (@iwfnet) December 11, 2024

Първо Насар спечели златния медал в изхвърлянето, след като постави световен рекорд от 183 килограма в Манама. Така той подобри с един килограм постижението на Джейсон Лопес от Колумбия и така вече държи върховите резултати в изхвърлянето (183 килограма), изтласкването (224 килограма) и двубоя (404 килограма).

Още с първия опит в изтласкването Насар вдигна 210 килограма и стигна 393 кг двубой. С втория той постави и световен рекорд в двубоя - 405 килограма при изтласкване от 222 кг. Третият опит - на 225 килограма, което бе опит Насар да атакува собствения си световен рекорд, бе неуспешно, но това вече нямаше значение за крайното класиране.

Karlos Nasar sets a new world record at 183kg, and doesn't seem to have had much issue with it either. Unrealpic.twitter.com/mZccBKHQ4g — cool thot (@JabZudah) December 11, 2024

🚨WR🚨 With a 222kg snatch, Karlos NASAR 🇧🇬 sets a new WR in the Total for the M89 category at the IWF Worlds, with 405kg!!! — International Weightlifting Federation (@iwfnet) December 11, 2024

Той е първият български спортист, който печели олимпийска, европейска и световна титла в една година. Талантът от Червен бряг вече донесе на България европейска титла на шампионата на Стария континент в София по-рано през 2024 година.

С два световни рекорда: Карлос Насар е олимпийски шампион (СНИМКИ)

През август Карлос Насар спечели олимпийската титла по вдигане на тежести за мъже отново в категория до 89 кг на Игрите в Париж с два световни рекорда - общо 404 кг двубой и 224 кг в изтласкването.

Редактор: Цветина Петкова