Новооткритото метро в Солун продължава да има проблеми. При инцидент в събота вечер влак спря между две станции. Пътниците останаха вътре в продължение на 15 минути, след което им се наложи да стигнат пеша до следващата спирка. Оттогава движението между станциите „Неа Елвеция“ и „Панепистимио“, т.е. 8 от общо 13-те станции, се извършва само по един коловоз.

After 38 years of construction and just two weeks in operation the Thessalonians experienced their first metro evacuation as a result of a power cut. Note the emergency signs are not powered and thus not lit... pic.twitter.com/Xmom9VH52V