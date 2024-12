Световната футболна централа (ФИФА) се извини на Украинската футболна федерация за това, че по време на жребия за Световното първенство показа карта на страната, в която не фигурира окупирания от Русия Крим.

"Напълно разбираме деликатността на тази материя и инцидентът бе съвсем неволен, като съжаляваме за това, което сме причинили", написа Елхан Мамадов от ФИФА. Той написа в неделя писмо до Украинската футболна федерация.

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi