Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола откри пленарната сесия в Страсбург с приветствие към България и Румъния за присъединяването им към Шенген по суша от 1 януари:

The historic decision of Romania and Bulgaria joining the Schengen family, shows how much a united Europe can achieve.



This is how we bring people closer together, how we make the promise of Europe a little bit more real and tangible for everyone.#StrongerTogether 🇪🇺🇷🇴🇧🇬