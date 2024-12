Мощно земетресение удари тихоокеанския остров Вануату. По информация на местен жител трусът е взел жертва, а ранени са откарани в болница. В столицата Порт Вила са нанесени сериозни щети на сгради и автомобили.

A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy



Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.

Епицентърът на земетресението с магнитуд 7,3 по Рихтер е бил на дълбочина 57 км и на около 30 км от брега на Ефате, главния остров на Вануату. Т

Сред разрушените постройки е и сграда, в която се помещават посолствата на Нова Зеландия, САЩ, Великобритания и Франция. Трусът е срутил и най-малко два моста. Улиците на града са осеяни със счупени стъкла и отломки от повредени сгради, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.

Говорител на посолството на САЩ в Папуа Нова Гвинея заяви, че дипломатическото представителство в Порт Вила е претърпяло "значителни щети" и е затворено до второ нареждане.

7.3 earthquake has hit Vanuatu, an island east of Australia.



In this video is the American Embassy. It collapsed with people inside.



The island has suffered massive damage.



Pray for the victims and their families.



Pray for the victims and their families.

Повечето мобилни мрежи са прекъснати. Подкрепата, от която се нуждаем от чужбина, е за медицинска евакуация и изпращане на квалифицирани спасители, каза местният жител Майкъл Томпсън. Пътят, свързващ Порт Вила с главното пристанище, е блокиран от свлачища.

След труса беше издадено предупреждение за цунами с прогнозирана височина на вълните до един метър в някои райони на Вануату. Малко по-късно обаче тревогата беше отменена от Тихоокеанския център за предупреждение за цунами. Вълни от около 30 см над нивото на прилива бяха предвиждани за други тихоокеански островни държави, включително Фиджи, Кирибати, Нова Каледония, Соломоновите острови и Тувалу.

Lots of damage in Port Vila, Vanuatu.

A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground.

Many reports of landslides in Vanuatu.

Земетресенията са често срещано явление във Вануату - ниско разположен архипелаг с население от 320 000 души. Той обхваща сеизмичния Огнен пръстен, дъга от интензивна тектонична активност, която се простира през Югоизточна Азия и Тихоокеанския басейн.

Видео: Reuters (Tana Plaza Pharmacy)

