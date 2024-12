Поп музиката има милиарди фенове по света, но техните идоли се броят на пръсти. Една от неоспоримите легенди в този музикален стил е английският изпълнител Роби Уилямс.

Той е роден на 13 февруари 1974 г. в Стоук он Трент, Англия. Когато е едва на три години, майка му Джанет се развежда с баща му - артиста Пийт Конуей. Израствайки с майка си и доведената си сестра Сали, той нерядко се забърква в неприятности в училище. Участва в местни пиеси и прекарва ваканциите с баща си, като го гледа как играе. На 16 години продава дограма, когато майка му му казва за прослушване за момчешка банда. Неговата интерпретация на песента „Nothing Can Divide Us“ на Джейсън Донован му печели място в групата Take That - една от най-популярните момчешки групи на 90-те години. През 2010 г. Уилямс се събира отново с прочутата група и записва албума „Progress” .

Роби е привлечен към сцената от най-ранна възраст, като участва в няколко училищни пиеси.

Снимка: gettyimages

Сред многобройните му татуировки са и нотите на припева на хита на Beatles „All You Need Is Love“ на гърба му, официалното лого на Take That на китката и мотото ‘Born To Be Mild’ на ръката.

След като напуска Take That, Роби започва солова кариера. Първият му самостоятелен албум – Life Thru а Lens (1997), получава хладък прием от критиците. След това обаче се превръща в една от легендите на световната поп музика. От всички над 85 милиона продадени негови албума, 14 стават №1 във Великобритания. Изпълнителят може да се похвали с 1,6 милиона билета, разпродадени само за ден и легендарни концерти пред 375 000 души в Knebworth.

Решихме да попитаме Google Trends как се движи интересът към Роби Уилямс у нас. На 18 декември се забелязва пик на търсенето на името му, а причината е новината за концерта му в София. Многобройните фенове на поп легендата ще се насладят на изпълненията му на живо на 28 септември 2025 г., а шоуто е част от международното му турне Robbie Williams Live 2025.

Легендарният Роби Уилямс с концерт в София (ВИДЕО)

Относно регионалното разпределение на интереса към Роби Уилямс у нас, изглежда най-много фенове актьорът има в София-град, следван от Варна и Пловдив.

Той е бил романтично обвързан с поредица от известни жени, сред които Камерън Диас, Ана Фрийл, Никол Кидман и не една, а две Spice Girls – Мел Cи и Гери Халиуел.

Роби Уилямс е спечелил повече музикални награди „Брит“, отколкото който и да било друг певец - като част от Take That и като солов изпълнител. Той редовно кани жени от публиката по време на изпълненията си и ги целува на сцената. Уилямс може да свири на китара, барабани, пиано, цигулка, синтезатор и хармоника.

Той е продал над 70 милиона диска по целия свят, което го превръща в един от най-продаваните артисти в света. Роби е дори в книгата на Гинес, след като турнето му Close Encounters продава над 1,6 милиона билети само за един ден.

Снимка: gettyimages

Редактор: Цветина Петкова