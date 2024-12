Полицията в Испания арестува двама души във връзка със случай на изчезнал, след като кола на Google Maps направила снимка на мъж, товарещ голям предмет в багажника на автомобил. Мъж и жена са били задържани във връзка с изчезването и смъртта на мъжа.

Негов роднина съобщи за изчезването му през ноември миналата година, след като получил подозрителни съобщения от телефона му. Въпреки че двамата преди това са разговаряли често, мъжът внезапно казал на своя роднина, че е срещнал ново гадже, че ще се премести в друга част на страната и се отървава от телефона си.

Съобщенията усъмнили роднината и той докладвал на полицията, а органите на реда започнали разследване по случая. В хода му униформените открили изображенията в Google Maps, които показвали превозното средство, използвано за престъплението. Изображението е заснето по улиците на Тахуеко, малко село в провинция Сория в региона на Кастилия и Леон в Северна Испания, през октомври.

На 12 ноември полицията арестувала бившата приятелка на изчезналия мъж, както и друг мъж, който преди това е имал връзка с жената, твърдейки, че са замесени в смъртта и изчезването.

