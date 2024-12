Кола се вряза в коледен базар в германския град Магдебург. Полицията съобщава за най-малко двама загинали, включително дете. Според вестник "Билд" жертвите са най-малко 11. Ранените са близо 70. Състоянието на поне 15 от пострадалите е критично, пише "Ди Велт".

Извършителят е арестуван. Той е 50-годишен гражданин на Саудитска Арабия, посочват местните власти и потвърдиха, че е действал сам. По информация от кръгове по сигурността заподозреният все още не е бил известен на германските власти като ислямист. Вестник „Билд” твърди, че той е работил като лекар в клиниката в Магдебург.

Мъжът е изминал с колата близо 400 метра през базара без видимо намерение да намали скоростта или да спре. Говорителят на полицията - Матиас Шупе, потвърди за "Ди Велт", че става въпрос за умишлена атака, а не за инцидент. Той се е врязал с автомобила в част на базара, в която са се намирали семейства с деца, тъй като малчуганите са слушали приказки. Цялото място е било обградено от бетонни ограждения. Имало е пролука само на едно място и нападателят е успял да премине именно през него.

Органите на реда призоваха хората да избягват преминаването през центъра на града.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

От МВнР съобщиха за NOVA, че няма данни за пострадали българи. Наши сънародници, които имат притесниние за свои близки, могат да се свържат със ситуационния център на следните телефони: +359 2 948 24 04 и +359 2 971 38 56.

Реакциите на политиците

Германският канцлер Олаф Шолц коментира трагедията. „Новините от Магдебург не вещаят нищо добро. Мислите ми са с ранените и техните семейства“, написа Шолц в социалната мрежа X.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.