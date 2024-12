В Ню Йорк е арестуван заподозрян за смъртта на жена, която е била подпалена във влак на метрото в Бруклин. Полицейският комисар Джесика Тиш заяви, че жената е спяла в неподвижния влак F за Бруклин, когато към нея се приближил заподозреният, който използвал запалка, за да запали дрехите ѝ.

Жертвата е починала на място, каза тя и добави, че заподозреният е бил задържан в друг влак на метрото.

