69-годишният актьор Дензъл Уошингтън стана свещеник, той бе кръстен и получи разрешение за свещенослужение, съобщи Today.

Церемонията се състоя в църквата Kelly Temple of God in Christ, разположена в Харлем, Ню Йорк. В същото време църквата First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York излъчи службата на живо във Facebook.

Каква е тайната на Дензъл Уошингтън

„След седмица ще стана на 70. Отне известно време, но ето ме“, каза той. По-рано актьорът е говорил за отношението си към религията и твърдото следване на убеждениятаси, въпреки че в Холивуд има малко религиозни хора.

Denzel Washington has been baptized and received his minister’s license. He is now Minister Denzel Washington. pic.twitter.com/2iZttabW17

Дензъл Уошингтън е двукратен носител на Оскар и преди това беше номиниран за Златен глобус за поддържащата си роля в Гладиатор 2. Церемонията по награждаването ще се състои на 5 януари.

#DENZEL_WASHINGTON got baptized in church at 70 years, Denzel admitted that you can’t talk about #God in #Hollywood.



He said #Christ is always present, but in 2024 the Holy Spirit moved in ways that inspired many of us to declare his Kingship publicly.

✝️Christ🙏 pic.twitter.com/fdWkVzNUBQ