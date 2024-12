В Сирия избухнаха протести заради изгарянето на коледна елха край град Хама. Случаят, при който въоръжени лица подпалиха празничното дърво на главния площад на Сукайлабия, засилва опасенията на християнската общност в страната, че при новата администрация ще стане мишена на ислямистките групировки.

CHRISTMAS TREE SET ABLAZE – HTS SWIFTLY RESPONDS



A group of fighters, reportedly non-Syrian, set fire to a Christmas tree in a roundabout in Suqalabiyah, a town in the Hama countryside. This sectarian act of aggression has sparked outrage among local residents.



In response,… pic.twitter.com/E6g6lqLZdc