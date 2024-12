Ръководителят на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът е готов да окаже помощ на Финландия и Естония, докато финландските власти разследват петролен танкер, който е отплавал от руско пристанище, във връзка с възможен „саботаж“ на електропровод, свързващ двете страни членки.

След прекъсване на подводен кабел: Финландия арестува танкер по подозрение в саботаж

„Разговарях с (министър-председателя на Естония) Кристен Михал относно съобщението за възможен саботаж на кабели в Балтийско море. НАТО е солидарна със съюзниците и осъжда всякакви атаки срещу критична инфраструктура. Следим разследванията на Естония и Финландия и сме готови да предоставим допълнителна подкрепа“, написа Рюте в социалната мрежа X.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support.