Тейлър Суифт изглежда е в настроение да дарява през този празничен сезон, този път за едно специално момиче, което срещна по време на посещение в детската болница „Милосърдие“ в Канзас Сити.

Певицата суперзвезда посети болницата по-рано този месец, само няколко дни след като изнесе последния концерт от турнето си Eras Tour, където се срещна и прекара време с някои от малките пациенти.

Видеоклип, споделен от пациентка, която се казва Ная Джейд на страницата си в TikTok, привлече широко внимание, след като Джейд направи комплимент на облеклото на Суифт, определяйки го като за „чаено парти“.

„С това направихте деня ми по-добър“, каза Суифт на Джейд във видеото.

@taylorswift13 spent time with young patients at a Kansas City hospital, sharing smiles, chatting about the @Chiefs, and connecting over her boyfriend, @tkelce.