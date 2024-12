На 73-годишна възраст почина актрисата Оливия Хъси, която изпълни ролята на Жулиета във филма на Франко Дзефирели „Ромео и Жулиета“ от 1968 г. и получи „Златен глобус“.

„Оливия беше забележителен човек, чиято топлота, мъдрост и чиста доброта докоснаха живота на всички, които я познаваха“, се казва в изявление на семейството ѝ, публикувано в профила ѝ в Instagram.

