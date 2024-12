Индийската организация за космически изследвания (ISRO) изстреля в космоса два спътника, за да тества скачването им в орбита, предаде "Ройтерс". Старт на мисия беше даден от космодрума "Шрихарикота" и беше предаван на живо. "Успешното отделяне на спътниците SpaDEX бележи още един крайъгълен камък в космическото пътешествие на Индия", се посочва в изявление на ISRO, публикувано в социалната мрежа X.

🎉 SpaDeX Deployed! 🛰️



Successful separation of SpaDeX satellites marks another milestone in India’s space journey.



🎥 Watch live: https://t.co/D1T5YDD2OT



📖 More info: https://t.co/jQEnGi3W2d#ISRO #SpaDeX 🚀



📍 @DrJitendraSingh