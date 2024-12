Жителите на тихоокеанския остров Рождество, на който живеят около 7000 души, посрещнаха първи в света новата 2025 г. с фойерверки в южната част на Тихия океан. Още наричан Киритимати, най-големият остров на тихоокеанската островна държава Кирибати, състояща се от 30 атола, е първият населен остров, на който започва всяка нова година.

Светът посреща Новата 2025 година (ГАЛЕРИЯ)

HAPPY NEW YEAR EARTH🎇🎇🎇

Kiritimati Island, Kiribati was the First to see 2025 right now.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE 🎇🎊🎊

Welcome to 2025.♡ pic.twitter.com/Nh8kUgw0ho