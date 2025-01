Въоръжен мъж уби седем души в село в Черна гора, близо до град Цетине. Две от жертвите са деца.

„В следобедните часове в ресторант в село Байице 45-годишният А.М. уби няколко души, използвайки огнестрелно оръжие. След това въоръжен, той напуснал сградата и избягал“, съобщиха от полицията.

🇲🇪 𝟳 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝟮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻.



An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, resulting in seven people dead, among whom two were children.



The suspect, see photo, is still at large.



The Police… pic.twitter.com/bSSaNoTZDT