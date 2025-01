Десет души бяха ранени при масова стрелба в Ню Йорк, съобщи градската полиция. Трима или четирима мъже са започнали да стрелят по хора, струпали се пред частен клуб в квартал "Куинс". Пострадали са шест жени и четирима мъже.

🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY



At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club



This is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/HFYY0Cb3qZ — Nick Sortor (@nicksortor) January 2, 2025

Полицията изключва версията за терористична атака.

Shooting attack in the United States - New York



At least 11 dead and many injured in a shooting at a nightclub in the borough of #Queens.



Police are on the scene, the circumstances of the shooting are still unclear#NewYork #shootingAttack pic.twitter.com/9zTfrStnst — Elly 🎗️Israel Hamas War Updates (@elly_bar) January 2, 2025

Едва няколко часа по-рано САЩ бяха разтърсени от два други случая на насилие. Пикап се вряза в множество от хора в американския град Ню Орлиънс в ранните часове на първи януари. При нападението бяха убити 15 души. По-късно електрически пикап "Тесла" се запали и експлодира пред хотела на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп в Лас Вегас. При взрива загина един човек и седем бяха ранени.

A mass shooting at Amazura nightclub in Queens, New York, on January 1 left 11 people injured, including six males and four females. At around 11:18 PM, three to four gunmen fired over thirty shots toward a group outside the venue.



Police found the victims, all expected to… pic.twitter.com/4TzSXddWnd — Mid Day (@mid_day) January 2, 2025

Редактор: Цветина Петкова