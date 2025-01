Известната карикатуристка Ан Телнес напусна „Уошингтън поуст” заради цензура. Нейна карикатура, осмиваща предприемача Джеф Безос не била публикувана. Телнес е носител на наградата „Пулицър” и работеше за известното издание от 17 години.

Дъщерята на Мъск напуска САЩ заради победата на Тръмп

Карикатурата иронизира Безос, Марк Зукърбърг и други милиардери. Наскоро те пътуваха до имението на Доналд Тръмп, за да му засвидетелстват подкрепа и да обещаят пари за прояви, свързани с бъдещото му президентство.

Jeff Bezos never wanted this cartoon to become public.



He killed it, and as a result, pulitzer prize editorial cartoonist Ann Telnaes quit.



Make sure everyone sees this cartoon. pic.twitter.com/hrvdGeowGO