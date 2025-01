Край на "Трюдоманията": Джъстон Трюдо, бляскавата и модерна звезда на канадските либерали, влезе с трясък през парадния вход на политическата сцена през 2015 г. Той излиза през задната врата, близо десетилетие по-късно. С ниска популярност в проучванията на общественото мнение, изоставен от собствения си лагер, подложен от седмици на подигравки от Доналд Тръмп, канадският премиер подаде оставка в понеделник. Той ще остане на поста, докато неговата партия успее да му намери наследник.

Канадският премиер Джъстин Трюдо подаде оставка

In celebration of Halloween, Justin Trudeau arrived for House duties dressed as Clark Kent, Superman's alter ego. https://t.co/0HoXZVefoY pic.twitter.com/JBhkvmmNFC — CBC News (@CBCNews) October 31, 2017

От седмици 53-годишният ръководител на канадското правителство, чиято популярност е на най-ниското си равнище, бе подложен на силен натиск. Ударите от страна на опозицията ставаха все по-тежки. Тя е водена от Пиер Поалиевр, който няма навика да си пести думите. Удари обаче идваха и от собствения му лагер, притеснен от катастрофалните резултати в социологическите проучвания на управляващата левоцентристка Либерална партия няколко месеца преди изборите.

При първата си поява през 2015 г. Джъстин Трюдо обещал на канадците "слънчеви пътища" и беше предизвикал ентусиазъм. Неговият коментар "защото сме 2015-а", с който обясни равенството между броя на жените и мъжете в първото му правителство, беше добре посрещнат, а след това му отвори пътя към световна репутация. Физиката му правеше останалото.

Justin Trudeau Wears Chewbacca Socks at High-Profile Conferences, Because of Course https://t.co/bHajd2XUXO pic.twitter.com/pcVFPcefJW — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) September 21, 2017

Първоначално пътуванията му в чужбина напомняха понякога на посещенията на рок звезда, с млади момичета, чакащи на опашка за селфи.

Justin Trudeau made history and became the first sitting Prime Minister to march in Toronto's Pride Parade. #PrideTO pic.twitter.com/8vsQcuKNzH — Made In Canada (@MadelnCanada) July 3, 2016

Тогава той беше смятан за "зелен", модерен лидер, защитник на правата на бежанците и на коренните жители. През юли 2017 г., докато Доналд Тръмп беше в Белия дом, американското издание "Ролинг стоун" зададе въпрос на корицата си: "Защо не може той да е нашият президент?"

В Канада меденият месец продължи по-малко, отколкото в чужбина. Той беше преизбран два пъти без много шум, през 2019 и 2021 г., а легитимността му е сериозно накърнена от години.

"Той със сигурност остана на власт една година повече от необходимото и затова нещата завършиха недобре", смята Женевиев Телие, преподавателка по политически науки в Отава. Тя добававя, че разочарованието в общественото мнение е голямо, защото той е "обещал толкова много".

Снимка: Getty Images

Даже по въпроси като "климатичните промени или помирението с коренните народи" Джъстин Трюдо "не беше реформаторът, който мнозина очакваха", подчертава Максуел Камрън, от Университета на Британска Колумбия.

Роден на 25 декември 1971 г., Джъстин Трюдо, който е най-големият син на харизматичния експремиер Пиер Елиот Трюдо (починал през 2000 г.) е изучавал английска литература и образователни науки, преди да започне да търси пътя си: боксьор любител, учител по сноуборд, преподавател по английски и френски и т.н.

В крайна сметка Джъстин, който е бащата на три деца се хвърля по стъпките на своя баща и влиза в политиката през 2007 г. Избран е за депутат от Монреал през 2008 г., а през 2013 г. става лидер на изпитващата затруднения Либерална партия.

Prime Minister Justin Trudeau, accompanied by Ms. Sophie Grégoire Trudeau and their children, begins a visit to India, with stops in Agra, Ahmedabad, Mumbai, Amritsar and New Delhi. pic.twitter.com/9byZoI3Oxl — CanadianPM (@CanadianPM) February 16, 2018

Като премиер той превръща Канада във втората страна в света, легализирала канабиса, въвежда правото на асистирано самоубийство, въглероден данък, позволява приемаенто на десетки хиляди сирийски бежанци и подписва модернизирана версия на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА).

Снимка: Getty Images

Но едно десетилетие след идването му на власт, популярността му се срива. Днес в Канада Трюдо е смятан за виновника за високата инфлация, кризата в жилищния сектор и в обществените услуги. Освен това мандатите му бяха опетнени от серия скандали и дипломатически гафове, които помрачиха имиджа му.

Самоопределящ се като "боец", той дълго време отхвърляше призивите за оставката си, като отказваше да се признае за победен дори пред проучванията, даващо предимство от 20 пункта на консервативния му съперник Пиер Поалиевр.

През последните седмици, нападките на Доналд Тръмп му нанасят по непряк начин фаталния удар. Новоизбраният американски президент обеща да въведе митнически тарифи от 25% за Канада и Мексико, веднага щом се върне на власт на 20 януари, предизвиквайки шок при съседите си.

Впоследствие вицепремиерката Кристия Фрийланд подава оставка и обявява несъгласието си с начина за справяне с икономическата война, която се очертава със САЩ. Шокът е прекалено силен.

Според Стефани Шуинар, преподавателка по политика в университета Куинс, "това, което ще се запомни в края на ерата Трюдо, със сигурност са много щедрите му социални програми. Това беше прогресистко правителство, каквото не бяхме виждали от 70-те години" на миналия век, казва тя.

