Метеорологичната агенция във Великобритания издаде предупреждения за наводнения, които могат да причинят опасност за живота на Острова. Зимното време продължава да причинява щети и да блокира транспорта в цялата страна.

Подадени са повече от 500 сигнала за наводнения, като сред най-пострадалите места е Лестършир, където предупреждението е за опасност след „обилен дъжд и бързо топене на сняг“.

В графството има десетки наводнени полета, пътища, домове и паркинги.

Manchester Airport in the UK temporarily closed its runways due to heavy snowfall. pic.twitter.com/FQo0RN94NJ — Beirut Wire (@beirutwire) January 5, 2025

Ситуацията остава сложна след голямото наводнение в понеделник, което предизвика хаос при пътуванията, блокирайки пътища и железопътни линии.

Am I the only one who got to see some early morning snow ? ❄️👀 #yorkshire #england pic.twitter.com/Za5Eegejbw — Postcard from Britain (@BritainBloom) January 5, 2025

Обилен снеговалеж през нощта накара летищата в Манчестър и Абърдийн да затворят пистите си за трети пореден ден, като 4000 пътници бяха отклонени към други градове. А аерогарата в Бристол спря всички полети за около час.

#Snow Snow around Great Britain 🇬🇧 people complaining, & crying already. Try going to school back in 1963 like I did. Shoes then feet wet all time. Trousers, jumpers awful coats in 60s be soaking wet from snow or rain. Made us all hard then. No softies around school 60s. ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/yaNFOKpqX5 — ASKdes 🇬🇧🇺🇸 🌎 (@ASK_des) January 5, 2025

Летище "Джон Ленън" в Ливърпул обяви, че пистата му отново е отворена след часове блокада. Пътниците обаче бяха предупредени, че много самолети ще пристигнат със закъснения в резултат на затварянето на пистата.

Ongoing ! Bristol International Airport (BRS) in West England has suspended flights due to heavy snowfall, Many parts of the UK and Ireland will have snow and rain this evening and overnight.



While Seventeen flights have been diverted so far, 10 flights have been canceled.



Up… pic.twitter.com/sScs3OJY5u — FL360aero (@fl360aero) January 4, 2025

Метеорологичната служба издаде две нови предупреждения за опасно време и в Шотландия и Северна Ирландия. Очакват се валежи от дъжд, суграшица и сняг, които отново да доведат до прекъсване на пътуванията. Според прогнозата е възможно да падне до 5 см сняг, а в райони над 200 метра количеството да е двойно.

Редактор: Цветина Петкова