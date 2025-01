Социалната мрежа Telegram е започнала да изпраща значително повече данни на властите след ареста на главния си изпълнителен директор Павел Дуров. В наскоро публикуван доклад за прозрачност, от приложението разкриват, че са изтекли IP адреси и/или телефонните номера на 2253 потребители. Информацията е в отговор на 900 искания от правоприлагащите органи на САЩ през 2024 г. Това е значителен скок, като се има предвид, че между 1 януари и 30 септември 2024 г. Telegram е обработила само 14 такива заявки.

Обрат: Telegram ще дава на властите някои потребителски данни

През август Дуров беше арестуван във Франция, обвинен в несъдействие при разследване на сексуално насилие над деца. Месец по-късно той каза, че компанията ще започне да предоставя данни в отговор на правителствените искания за информация, нещо, на което дълго се съпротивляваше.

