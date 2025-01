Четири огромни горски пожара в района на Лос Анджелис. Загинали са двама души, има и ранени. Стотици хиляди хора са евакуирани. Изгорели са повече от хиляда къщи.

Мощен пожар в Лос Анджелис застрашава музея, в който е изложено Панагюрското съкровище

800 acres of the most expensive property in the United States has just been consumed by the fires and winds in Los Angeles.



People are evacuating their homes in massive numbers and running for their lives.



Many ditched their cars and ran to the ocean.



