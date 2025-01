Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл се появиха изненадващо в хранителна банка, където утешаваха жертви и окуражаваха спасители на фона на продължаващите пожари в Лос Анджелис, съобщава „Мейл онлайн”.

В петък двойката беше видяна да раздава хранителни пакети на засегнатите от опустошителните пожари в Конгресния център в Пасадена, който се използва като евакуационен център. И Хари, и Меган бяха забелязани да прегръщат Джоузи Андрис, основател на организацията World Central Kitchen, която раздаваше храна на пострадалите.

Хари и Меган призоваха съседи и приятели на засегнатите от пожарите да ги приютят

Меган, която беше облечена със светлосиня риза и синя бейзболна шапка, и Хари, който беше сложил черна бейзболна шапка и черна риза, също отделиха време да утешат кмета на Пасадена Виктор Гордо.

Според кмета двойката е искала да окаже всякаква възможна подкрепа, като е казала, че спасителите са „страхотни хора“ със „страхотни характери“.

„Те наистина повдигнаха духа на първите спасители. Посетихме командния пункт в Роуз Боул и хората бяха много щастливи да ги видят“, добави Гордо.

Посещението на кралската двойка в пострадалите райони беше излъчено на живо по Fox News, като водещата на новините Сюзън Хирасуна беше упрекната в интернет, че е описала Меган като „принцеса Маркъл“.

В разговор с „Фокс Нюз“ кметът Гордо заяви: „Те (Хари и Меган) искат да бъдат максимално полезни и да подкрепят спасителните отряди и пострадалите.“ Той добави, че двойката е посетила някои от изгорелите къщи в Пасадена и Алтадена и е разговаряла с тези, които са загубили домовете си. „Те отделиха време да се срещнат с пострадали от пожарите. Двамата са просто добри хора, които са много загрижени за своите приятели и съседи“, каза кметът.

Той каза, че принц Хари и Меган са се появили по-рано в центъра в същия ден, по време на което „анонимно“ са сервирали храна на жертвите, които не са могли да разпознаят двойката с маските им.

