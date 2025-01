Вулканът Ибу в Източна Индонезия изригна в събота, като изхвърли лава и издигна стълб от дим на височина четири километра в небето, съобщи националната геологическа агенция, цитирана от „Франс прес”.

Вулканът, който е един от най-активните в Индонезия, се намира на остров Халмахера в Молукския архипелаг. Той е изригнал в 19:45 ч. местно време (13:45 ч. българско време), пише Dariknews.bg .

„Лава беше забелязана на два километра от центъра на изригването“, се казва в изявление на Мохамед Вафид, директор на Геологическата агенция.

A volcano in eastern Indonesia erupted on Saturday, spewing hot lava and releasing a column of smoke and ash 4km into the air, an official said. Mount Ibu, on Halmahera island in North Maluku province, erupted at 7:45 pm central Indonesia time (1145 GMT).https://t.co/JdX7csCeQR pic.twitter.com/uOMHEA0qAU