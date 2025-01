Шест души загинаха при взрив на бутилка с пропан-бутан в ресторант в северозападния чешки град Мост, предизвикал пожар в сградата, съобщиха спешните служби, цитирани от Ройтерс.

Осем души са ранени при експлозията, която е избухнала късно в събота вечерта, а 30 души са евакуирани от заведението за хранене и околните сгради, посочи в Екс чешката пожарна.

"По първоначални данни, според разказа на очевидец отоплителен уред се е преобърнал, вследствие на което е възникнал пожар", уточняват огнеборците.

Прага забранява нощните обиколки на кръчми, организирани за туристи

Six people were killed and eight others were injured when a propane-butane cylinder exploded at a restaurant in the northwest city of Most on Saturday evening. https://t.co/cg5OkkaUbR