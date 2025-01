Масивен астероид с диаметър над 4 километра направи най-близкото си приближаване до Земята от десетилетия насам - но спектакълът му все още не е приключил. Астероидът, наречен (887) „Алинда”, ще достигне максимална яркост този уикенд в рядко небесно събитие, което може да бъде наблюдавано дори с обикновен бинокъл.

Лабораторията за реактивно движение на НАСА изчислява, че „Алинда” е широк около 2,6 мили, което е сравнимо с Манхатън. На 8 януари тя се доближи на 7,6 милиона мили (над 12 милиона км) от Земята, което е приблизително 32 пъти повече от средното разстояние между Земята и Луната. Следващият път, когато ще премине отново толкова близо, ще бъде през 2087 г.

Макар че астероид с такива размери би могъл да причини катастрофални щети, ако се сблъска със Земята, Алинда не представлява заплаха. Вместо това размерът му го прави идеална цел за любителите астрономи.

